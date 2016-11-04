Правительство хочет отвязать оклады чиновников, а также штрафы и сборы от "минималки"

Правительство планирует отвязать оклады судей, прокуроров и ряда чиновников, а также штрафы, сборы и различные платежи от показателя минимальной заработной платы, которая с 2017 года увеличится вдвое, сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время Часа правительства в Верховной Раде.

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«Необходимо снять все искусственные ограничения роста минимальной заработной платы, определить ее основную роль как нижней границы оплаты труда за отработанный полный рабочий месяц», - сказал Рева.

Министр привел в пример оплату труда судьи местного суда, чей должностной оклад составляет 10 минимальных зарплат. «С 1 января из-за повышения минимальной зарплаты оклад судьи, если мы его не отвяжем, увеличится на 16 тыс. грн. То есть самые бедные получат 1600 грн, а судья получит сразу 16 тыс. грн дополнительно. Поэтому нужно прекратить практику применения минимальной зарплаты при определении схем должностных окладов отдельных работников, в частности, судей, работников НАБУ, прокуратуры, Счетной палаты, госслужащих, Государственного бюро расследований и других», - сказал Рева.

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Также показатель минимальной зарплаты используется для начисления штрафов, оказания админуслуг, определения суммы судебного сбора, отдельных налогов, платы за лицензии и прочего.

«Планируется снять также эти искусственные ограничения. Если мы оставим привязку к минимальной зарплате, то, например, сумма, после которой наступает ответственность для коррупционеров, увеличится в два раза», - добавил Рева.

Министр отметил, что вместе с проектом госбюджета в парламент подан законопроект, предусматривающий такие изменения относительно привязки к минимальной зарплате.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 ноября текущего года утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства.

Макропоказатели проекта бюджета были утверждены в июне текущего года. Они предусматривают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за 1 доллар.

Ключевым изменением в проекте госбюджета является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн.

Одновременно Кабмин утвердил ряд сопутствующих законопроектов и также направил их на рассмотрение в парламент.