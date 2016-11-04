Гройсман: Хватит людям жить на копейки, деньги на повышение "минималки" в экономике есть

Средства, позволяющие выполнить решение правительства о повышении минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн, в экономике есть, поэтому повышение зарплат не приведет к инфляционным процессам и запуску печатных станков, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде.

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«Хватит людям жить на копейки. Деньги в экономике есть. Почему у украинцев такая низкая зарплата? Мы должны исправить эту ситуацию, и мы ее исправим. Не пугайте людей, не вводите их в состояние безысходности. Когда вы говорите о том, что сегодня будет повышение зарплаты, а завтра будет инфляция, – не будет! Ситуация будет абсолютно контролируемая. Хватит пугать тем, чего не существует», – сказал Гройсман.

При этом он напомнил, что наряду с повышением зарплат правительство работает над созданием справедливой системы пенсионного обеспечения.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн вместо 1600 грн. Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

По расчетам Кабмина, минимальную заработную плату в Украине получают примерно 3,7 млн человек.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, увеличение минимальной заработной платы дополнительно привлечет в госбюджет порядка 38 млрд грн за счет детенизации, экономического роста и справедливого распределения бюджетных средств.

Как сообщил глава правительства Гройсман, повышение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года является общим решением правительства, президента и парламентской коалиции.