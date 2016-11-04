В НБУ прокомментировали запуск внутригосударственной платежной системы

«Чем больше платежных систем, темрынок более конкурентоспособный. Мы не видим в этом чего-то плохого. Поскольку для собственников – это бизнес, для населения - услуга. Поэтому мы всячески поддерживаем подобные начинаниятех или иных компаний, - заверил Смолий «Апостроф», отвечая на вопрос о возможности запуска внутригосударственной платежной системы «Электрум Пеймент Систем» до конца 2016 года. - У нас есть определенные сроки, на протяжении которых мы обязаны дать ответ. Или, в случае замечаний к тем, кто подает документы – их дополнительно просят устранить или уточнить. То есть, процесс согласования имеет ограниченные сроки и мы стараемся в эти сроки вкладываться».

«В принципе, мы документы уже смотрели. И у нас замечаний нет. А все другие вопросы – когда система будет запущена, и прочие нюансы – это больше Департамент платежных систем знает», - сообщила главный экономист Департамента финансового мониторинга НБУ Наталья Лепестий.

Напомним, в Украине до конца 2016 года начнет работать внутригосударственная платежная система "Электрум Пеймент Систем" , которая обеспечит мгновенные денежные переводы по всей стране и позволит 98,5 % населения быстро совершать весь спектр платежей без банка и с минимальной комиссией. Вторым этапом станет появление электронных денег, эмитентом которых является государственный УкргазБанк. В этом же банке население получит возможность круглосуточно осуществлять платежи в электронных гривнах с реальным обеспечением, делать денежные переводы, участвовать в мобильной коммерции всех операторов, а также в программах лояльности с легальными финансовыми гарантиями. Е-деньги будут запущены сразу после получения разрешительных документов, которых "Электрум Пеймент Систем" ожидает от НБУ до конца 2016 года.

По словам экономического эксперта Александра Крамаренко, несколько финансовых компаний, "стоят в очереди" на согласование правил своих собственных платежных систем. "Например, чуть ли не по полгода и больше ждут решений соответствующего департамента НБУ по поводу согласования правил своих платежных систем ООО "Финансовая Компания Юапей" и ООО "Электрум Пеймент Систем", - написал Крамаренко в своем блоге.