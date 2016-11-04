В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривень (фото)

В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого ежемесячно составлял 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Конвертцентр предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации денежных средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций.

«За 10-12 % от суммы конвертации «центр» предоставлял услуги по легализации незаконно полученных средств предприятиям реального сектора экономики», - отметили в полиции.

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Правоохранители выяснили, что в состав «конверта» входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильных телефонов, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Кроме того было конфисковано 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.

«В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты», - говорится в сообщении полиции.

За организацию и проведение фиктивного предпринимательства УКУ предусмотрены штрафные санкции от 51 тысячи до 85 тысяч гривень, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.