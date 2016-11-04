В Нацбанке говорят, что пока не оценивали влияние удвоенной "минималки" на инфляцию

Национальный банк Украины пока не оценивал влияние на инфляцию инициативы Кабинета министров по повышению вдвое минимальной заработной платы в 2017 году.

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Об этом говорится в инфляционном отчете за октябрь, опубликованном на сайте регулятора.

«Весомой является неопределенность, связанная с намерениями правительства по повышению в 2017 году минимальной заработной платы более чем вдвое от текущего уровня. Поскольку инициатива была объявлена накануне утверждения макроэкономического прогноза, а ее подробные параметры еще не обнародованы, эффекты введения этой меры будут учтены в следующем инфляционном отчете», - говорится в сообщении.

НБУ также допускает, что эффект от отмены государственного регулирования стоимости социальных продуктов может вызвать выше, чем прогнозируется, рост административно регулируемых цен. А более существенная коррекция цен на сырые продукты питания, чем ожидается в базовом сценарии, закладывает определенные риски роста инфляции выше целевого уровня в последующие годы.

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Регулятор отметил, что в длительной перспективе ключевыми факторами для сдерживания инфляции в соответствии с целевыми ориентирами остаются внешняя поддержка реформ, отсутствие негативных шоков на внешних рынках и эскалации боевых действий на востоке Украины, и как результат - дальнейшее улучшение инфляционных ожиданий.

«Отсутствие этих факторов будет предопределять повышение премии за риск, девальвационное и дополнительное инфляционное давление. В этом случае возвращение инфляции до целевого уровня потребует проведения более жесткой монетарной политики», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн вместо 1600 грн. Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. По расчетам Кабмина, минимальную заработную плату в Украине получают примерно 3,7 млн человек.