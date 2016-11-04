Гривня на межбанке укрепилась до 25,57 за доллар
13:44, 04 ноября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3600/28,3770 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 4 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,55/25,57 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3600/28,3770 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4020 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,5773 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 226 сделок на сумму 127,7 миллиона долларов.
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