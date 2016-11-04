НБУ разрешил банку Тигипко выпускать электронные деньги

Национальный банк Украины определил «Таскомбанк» одним из банков, которые имеют право осуществлять выпуск электронных денег, и выдал ему согласование правил использования электронных денег по предоплаченным картам международных платежных систем Visa и MasterCard, сообщила пресс-служба банка.

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«Полученная возможность дает право банку выпускать виртуальные платежные инструменты Visa и MasterCard без открытия счета и идентификации клиента, что позволяет быстро и качественно производить расчеты и платежи как клиентов, так и не клиентов банка», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2016 года пользователи оплатили электронными деньгами товары, работы и услуги на общую сумму 1,8 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Справка УНИАН. Электронные деньги — это единицы стоимости, которые выпускаются банком и предоставляются в собственность пользователю. Они принимаются как средство платежей другими лицами в виде денежных обязательств банка. Виртуальная предоплаченная карта международных платежных систем Visa/MasterCard не имеет физического носителя, поскольку предназначена исключительно для оплаты за товары и услуги, для перевода электронных денег другим пользователям — физическим лицам, в том числе на карты международной платежной системы Visa и/или MasterCard.

Электронные деньги выражаются исключительно в гривне, сумма электронных денег, доступ к которым предоставляет виртуальная предоплаченная карта, не может превышать 14 тыс. грн.

«ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и является средним финучреждением по объему активов. Ключевым владельцем банка является Сергей Тигипко.