Вкладчикам банка "Михайловский" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Михайловский" по общему реестру, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, для получения средств вкладчики банка с 4 ноября по 15 декабря 2016 года включительно могут обращаться в учреждения банков – агентов фонда: "Альфа Банк", банк "Кредит Днепр", "Кредобанк", "ПУМБ", "Правэкс-банк", "ТАСкомбанк".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес в общий реестр вкладчиков банка "Михайловский", которые имеют право на получение гарантированной суммы возмещения, еще 10,6 тысячи человек.

Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

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По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Как впоследствии выяснил фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.