Украинцы могут получить январские пенсии в декабре

Украинцы могут получить пенсии за январь 2017 года в декабре 2016 года, как это уже было в прошлом году, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

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«Я не исключаю, что пенсионные выплаты, которые мы должны обеспечить в январе 2017 года, мы будем осуществлять до Нового года», - цитирует Розенко пресс-служба.

Поэтому вице-премьер поручил руководству Пенсионного фонда своевременно пересчитать пенсии для тех граждан, выплаты которым изменятся в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной пенсии с 1 декабря текущего года на 10%, как это запланировано в бюджете на 2016 год.

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Как сообщал УНИАН, социальные стандарты в Украине с 1 мая выросли на 6%, как было предусмотрено в законе о государственном бюджете на 2016 год. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос на 5% – с 1074 грн до 1130 грн, минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличились на 5% – с 1378 грн до 1450 грн.

С 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине должна повыситься до 1247 грн против нынешнего уровня в 1130 грн.