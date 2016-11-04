Розенко сообщил, скольких украинцев коснется осовременивание пенсий в 2017 году

Осовременивание пенсий гражданам, которые получают выплаты выше прожиточного минимума, запланированное правительством на следующий год, может коснуться 5 миллионов пенсионеров, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Для около 5 миллионов пенсионеров процесс осовременивания был заморожен еще три года назад. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время совместно с Министерством социальной политики и Министерством финансов отработаем единую модель осовременивания пенсий, которую мы обязаны реализовать уже в следующем году", - цитирует Розенко пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Розенко заявил, что Кабинет министров намерен провести перерасчет пенсий, размер которых составляет от 1 300 гривень до 3 000 гривень. На это необходимо было выделить дополнительно 8-10 миллиардов гривень.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, правительство намерено провести осовременивание пенсий за счет роста поступления от единого социального взноса в Пенсионный фонд на 7-10 миллиардов гривень после повышения минимальной зарплаты в 2017 году вдвое.