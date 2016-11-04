Доходы бюджетов территориальных громад выросли более чем в 6 раз

Доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 9 месяцев 2016 года выросли более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 4,98 миллиарда гривень.

Об этом говорится в отчете, подготовленном Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и представленном главой ведомства вице-премьер-министром Геннадием Зубко на встрече с главами городских и сельских советов.

В отчете отмечается, что за 9 месяцев текущего года доходы местных бюджетов населенных пунктов, которые не объединились в территориальные общины, выросли лишь в 1,4 раза – до 103,9 миллиарда гривень.

Вице-премьер Зубко призвал населенные пункты активнее заниматься объединением в территориальные общины, поскольку таким образом их доходы будут расти более быстрыми темпами, в частности, из-за доступа к программам правительства на поддержку развития инфраструктуры таких общин.

"Вы (населенные пункты, которые не объединились в общины - УНИАН) сегодня теряете практически каждый день шансы конкурировать за инвесторов. Потому что (объединенным территориальным общинам - УНИАН) поступает субвенция государственная, также им поступают средства от Фонда регионального развития и другие возможности развития территории", - сказал Зубко.

Как отмечается в материалах отчета Минрегиона, если поступления от акцизов в местные бюджеты выросли за 9 месяцев 2016 года на 55%, то такие поступления в бюджеты территориальных общин выросли на 71%.

"Объединение общин позволило увеличить собственные доходы бюджетов территориальных общин на 1 жителя соответствующей территории. В среднем показатель, в сравнении с девятью месяцами 2015 года, по всем объединенным общинам увеличился на 1100 гривень, с 518 гривень до 1620 гривень", - говорится в отчете Минрегиона.

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Как сообщал УНИАН, в течение 2015 года в Украине было создано 159 объединенных территориальных общин, в которых 25 октября прошлого года состоялись первые местные выборы.

Процесс децентрализации власти, предполагающий передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2015 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, на свое усмотрение.

По информации Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, поступления в местные бюджеты без учета трансфертов в январе-июне текущего года выросли на 48,5%, или на 21,2 миллиарда гривень, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 65 миллиардов гривень.