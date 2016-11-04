Нардеп-хакер из БПП задекларировал биткоинов на 76 миллионов гривень

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов указал в своей е-декларации 4376 биткоинов, что составляет 75 969 110 гривень. Об этом пишет "Украинская правда".

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Согласно декларации, Голубов приобрел эту валюту 22 ноября 2012 года. По данным интернет-бирж, по состоянию на тот день стоимость одного биткоина составляла 11,77 доллара, то есть 4376 биткоинов обошлись ему в 51 505 долларов. Сегодня курс биткоина составляет более 705 долларов, то есть биткоины Голубова стоят 3 млн 086 130 долларов.

Голубов хранит наличными 220 тысяч долларов, а его жена – 280 тысяч долларов и 620 тысяч гривень. Кроме того, у депутата есть квартира площадью 74,3 кв. м в Одесской области, у его жены – квартира площадью 43,9 квадрата в Одессе. Также Голубов задекларировал аренду гостиничного номера в Киеве.

Жена владеет автомобилем Nissan Maxima 2002 года выпуска, сам депутат машин не задекларировал.

Также он указал в декларации торговую марку "голубов" на украинском и английском языке.

Своим доходом в прошлом году он указал лишь зарплату и компенсации от Верховной Рады на общую сумму 320 тысяч гривень.

Ранее Голубова обвиняли в хищении 11 миллионов долларов с платежных систем Visa и Mastercard. Он был основателем и руководителем сети cardplanet.com, на которой можно было получить информацию о владельцев карточных счетов из разных стран мира.

Летом 2005 года голубова арестовали и поместили в СИЗО. О Голубове писали влиятельные западные издания, обвиняя его в масштабном криминале, в частности – Тһе Wall Street Journal.

Расследование против Голубова также проводили американские следователи.

Однако через несколько месяцев депутаты от Партии регионов-Владимир Демехин и Владимир Макеенко взяли Голубова на поруки. Вскоре после этого украинский суд отказал системам Visa и Mastercard в участии в судебном процессе, а еще через некоторое время дело против Голубова закрыли.

В Верховную Раду Голубов был избран депутатом от Блока Петра Порошенко в 2014 году. Известен также как основатель "интернет партии" Украины.