Гривня уходит на выходные с курсом 25,58 за доллар

В пятницу, 4 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,56/25,58 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3720/28,3940 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3940/0,3990 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,5762 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 470 сделок на сумму 260,76 миллиона долларов.