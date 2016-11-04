Гривня уходит на выходные с курсом 25,58 за доллар
17:39, 04 ноября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3720/28,3940 гривни/евро.
Гривня уходит на выходные с курсом 25,58 за доллар / rodniknews.in.ua
В пятницу, 4 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,56/25,58 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3720/28,3940 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3940/0,3990 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,5762 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 470 сделок на сумму 260,76 миллиона долларов.
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