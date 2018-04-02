Чахнущие над златом: десятка главных Кощеев украинской политики

В принципе, среди просмотренных деклараций президента Украины, всех народных депутатов и министров действующего Кабмина (таков статусный ценз для участия в наших рйтингах), мы нашли только 12 чиновников с активами в драгоценных банковских металлах. Таким образом, состязание на сей раз получилось не самым напряженным, в отличие от предыдущих рейтинов.

В каком именно виде (монеты, слитки) и металле (золото, серебро, палладий, платина) декларанты хранят свои запасы, в документах, в большинстве своем, не указывается. Информация предоставляется только об общем размере актива, выраженном в денежном эквиваленте. При этом, отметим, что разница в размерах действительно немалая – от нескольких тысяч гривень до нескольких миллионов…

Общая сумма всех задекларированных украинскими политическими деятелями высшего ранга активов в драгоценных банковских материалах составляет порядка 23 миллионов гривень. У двоих декларантов размер актива измеряется в долларах, один (внефракционный депутат Андрей Деркач) и вовсе не указал размер актива, поскольку «актив декларирует жена, а член семьи не пожелал предоставлять информацию». У парочки декларантов размер актива одинаковый, поэтому мы впервые изменили традициям рейтинга и поставили на одну позицию сразу двоих разных людей.

Напомним, поскольку, согласно правилам е-декларирования, политикам и чиновникам нужно отображать в своей отчетности не только личное имущество, но и, также, подматрацные золотые прииски членов своей семьи, мы учитывали общие «семейные» накопления.

Итак, новый рейтинг: главные украинские Кощеи.

10 место: Дмитрий Добродомов (залежи драгметаллов в эквиваленте около 25000 гривень)

Внефракционный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции задекларировал актив размером 25440 гривень.

Нардеп Добродомов был одним из тех чиновников, кто жаловался на трудности с заполнением е-деклараций и говорил, что у него были «спорные вопросы». Возможно, он хранит золото в виде песка, а, пока все песчинки сосчитаешь...

9 место: Юрий Левченко (залежи драгметаллов в эквиваленте около 27000 гривень)

Согласно декларации внефракционного народного депутата, активом в драгоценных банковских металлах владеет его супруга, Максименко Татьяна. Размер актива – 1060 долларов. В соответствии с текущим курсом валют – это примерно 27130 гривень.

Как-то сам Левченко рассказывал, что с 14-15 лет стремился в политику и интересовался политической жизнью. «Это сложно, особенно когда вокруг нас так много цинизма. В сегодняшнем обществе все говорят о деньгах, о материальных моментах ...», – заявлял он в интервью несколько лет назад. Видимо, в семействе Левченко главная все-таки женщина…

8 место: Борис Тарасюк (залежи драгметаллов в эквиваленте около 80000 гривень)

Депутат от «Батькивщины», глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам и экс-министр иностранных дел Украины задекларировал актив размером 79 737 гривень.

Весной этого года депутат инициировал законопроект о присвоении имени Ивана Мазепы международному аэропорту «Борисполь». Как тут не вспомнить, что гетман Мазепа перед своей смертью ссудил немалую сумму шведскому королю Карлу 12, при чем, отсыпал золота не за спасибо, а под 12% годовых. Бочки с золотом и сундуки с бриллиантами перекочевали в шведскую казну и канули в лету... Может, дипломату Тарасюку удалось убедить шведов вернуть часть богатств Мазепы? Как знать.

7 место: Виктор Пинзеник и Арсен Аваков (залежи драгметаллов в эквиваленте 200 000 гривень)

Член депутатской фракции БПП Пинзеник и министр внутренних дел разделили седьмое место рейтинга, задекларировав актив размером 200000 гривень.

Пинзеник – министр финансов нескольких правительств Украины, и Аваков – министр внутренних дел. Согласитесь, если столь авторитетные глыбы украинской политики предпочитают складировать богатство в виде блестящих и гладких металлических слитков – возможно, этот подход к накоплению сбережений действительно заслуживает внимания. Минималку со следующего года повысят – подумайте над тем, чтоб прикупить с первой же зарплаты пару-тройку килограммов золота. Или платины. Нет? Ну, хотя бы чугуна тогда.

6 место: Василий Гуляев (залежи драгметаллов в эквиваленте 230000 гривень)

Депутат от партии «Возрождение» задекларировал актив в драгоценных банковских металлах размером 230000 гривень.

Не густо, но начинать возрождать истерзанные кризисом золотовалютные резервы страны с чего-то ж надо…

5 место: Роман Романюк (залежи драгметаллов в эквиваленте около 450000 гривень)

Согласно своей декларации, нардеп от БПП владеет активом размером 445368 гривень.

Заслуженный юрист Украины Роман Романюк, согласно его же биографии, с 1988 года работал на государственной службе и в благотворительных организациях. Правда, в декларациях о доходах за разные годы он указывал и некоторые доходы от предпринимательской деятельности (когда только поспевал!). Выходит, державная работа – не такой уж неприбыльный бизнес. Хотя, если учесть, что у Романюка даже личного авто, судя по декларации, нет…

4 место: Михаил Добкин (залежи драгметаллов в эквиваленте около 2500000 гривень)

Депутат «Оппозиционного блока» задекларировал один актив размером 100000 долларов. В соответствии с валютным курсом, сумма его актива в гривнях составляет 2 миллиона 559 тысяч 482 гривни.

С учетом специфических вкусов некоторых членов семьи Добкиных, мы искренне надеемся, что металлы Добкин-старший хранит не в виде порошков.

3 место: Алексей Мушак (залежи драгметаллов в эквиваленте около 3500000 гривень)

Член депутатской фракции БПП задекларировал три актива в драгоценных банковских металлах в размере: 1 миллион 799 тысяч 463 гривни и 213 тысяч 281 гривня. Также активы задекларированы супругой Мушака, Натальей, – 1390494 гривень и 266601 гривень. Суммарный размер активов семейства Мушак составляет 3 миллиона 669 тысяч 839 гривень.

Мушак, кстати, не так давно выступил одним из инициаторов законопроекта о снятии заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушения Регламента. Теперь понятно, что это был искренний порыв: с таким золотым запасом пару депутатских зарплат можно и не пропустить, если сильно захочется Регламент нарушить…

2 место: Александр Ксенжук (залежи драгметаллов в эквиваленте около 5000000 гривень)

Согласно декларации, депутат от «Народного фронта» владеет активом в размере 2 миллиона гривень. Кроме того, в декларации есть информация об активе супруги нардепа, Ольги Ксенжук, в размере 3 миллиона 250 тысяч гривень. Таким образом, суммарная стоимость активов четы Ксенжуков составляет 5250000 гривень.

В предвыборной программе 2014-го года Ксенжук пообещал добиться привлечения международных организаций и доноров к восстановлению и развитию территорий государства, пострадавших в результате агрессии. Может, доноры уже потихоньку начали привлекаться…

1 место: Игорь Котвицкий (залежи драгметаллов в эквиваленте около 10000000 гривень)

Размер актива в драгоценных банковских металлах, задекларированного депутатом от «Народного фронта», составляет 9 миллионов 815 тысяч 253 гривни.

«Народный» народный депутат лидирует уже во втором нашем рейтинге (он – бесспорный лидер по залежам не только металлов, но и наручных часов – у него их аж 28 штук). У г-на Котвицкого очевидна любовь ко всяким блестящим (и дорогим) штучкам. В любви к народу пока сей государственный муж нами уличен не был.

***

…В целом, столь малое число чиновников, накапливающих свои богатства в драгоценных банковских металлах, конечно, удивляет. Учитывая инфляцию, валютную и внутриполитическую нестабильность, попытки сохранить свое «добро» в золоте казались бы более логичными, чем складирование кэша дома в матрасе (или в банках в огороде). С другой стороны, как уже объясняли нам эксперты, комментируя рейтинг любителей налички, зачастую кеш хранят дома как инструмент мгновенного решения проблем – для взяток (например, чтоб избежать ареста, когда в дом уже вошли люди с ордером, получить час форы на побег). Металлами взятку давать не так удобно – не всякий потенциальный взяткобратель самостоятельно сможет отличить платину от серебра или золото от латуни.

Так или иначе, но активы в драгоценных банковских металлах сегодня непопулярны у нашей политической элиты. Возможно, все дело в том, что такие активы приносят доход только в долгосрочной перспективе, а наши чиновники предпочитают быстрые, «короткие» деньги. Которые, при случае, легко вывозить из страны в нижнем белье и чемодане.

Ирина Шевченко