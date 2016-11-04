Германия выделит Украине 72 миллиона евро помощи - Нефедов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"2 дня в Берлине на переговорах с Министерством экономического сотрудничества и развития. Результат - 72 млн евро новой помощи для Украины - для устойчивого экономического развития, регионального развития, энергоэффективности и помощи внутренне перемещенным лицам", - сообщил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что миссия ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда в четверг приступила к работе в Киеве. Киев рассчитывает на четвертый кредитный транш объемом около 1,3 млрд долл. до конца этого года.