"ГлобалМани" не причастно к проведению операций по переводу средств в "ДНР" - депутаты

По результатам проверки межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины VIII созыва "Депутатский контроль" имеющейся у него информации было установлено, что ООО"ГлобалМани" не причастно к фактам проведения операций по переводу средств в сентябре-октябре 2015 году на территории ДНР, которые были обнаружены в ходе проведения собственного расследования МГО "Депутатский контроль", пишет Апостроф.

Таким образом, МГО "Депутатский контроль" в настоящее время не видит оснований для реагирования на работу ООО "ГлобалМани" со стороны СБУ.