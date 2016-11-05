"ГлобалМани" не причастно к проведению операций по переводу средств в "ДНР" - депутаты
13:02, 05 ноября 2016Финансы
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ООО "ГлобалМани" не причастно к фактам проведения операций по переводу средств в сентябре-октябре 2015 году на территории "ДНР". Об этом говорится на сайте межфракционной депутатского объединения "Депутатсктй контроль".
Фото УНИАН
По результатам проверки межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины VIII созыва "Депутатский контроль" имеющейся у него информации было установлено, что ООО"ГлобалМани" не причастно к фактам проведения операций по переводу средств в сентябре-октябре 2015 году на территории ДНР, которые были обнаружены в ходе проведения собственного расследования МГО "Депутатский контроль", пишет Апостроф.
Таким образом, МГО "Депутатский контроль" в настоящее время не видит оснований для реагирования на работу ООО "ГлобалМани" со стороны СБУ.
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