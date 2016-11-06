Китай выделит более 5 миллионов гривень на развитие инклюзивного образования в Украине
Супруга президента Украины, председатель Благотворительного фонда Марина Порошенко и председатель Международной торговой палаты Великого Шелкового Пути Люй Цзяньчжун (Китай) подписали грантовый договор на сумму 200 тыс. долларов (эквивалентно 5,2 млн грн) на развитие инклюзивной образовательной среды в нашей стране.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что гранты от Китая будут направлены на развитие научно-педагогического эксперимента, который Марина Порошенко совместно с Министерством образования и науки намерены реализовать в Запорожской области в 2016-2019 годах.
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Сейчас из 600 школ региона только 51 - с инклюзивным обучением.
«Таким образом, главной задачей проекта является максимальное включение детей с инвалидностью в активные общественные отношения путем создания инклюзивной образовательной среды. Ключевая перспектива проекта заключается в том, что уже через три года наработанные результаты лягут в основу дорожной карты внедрения инклюзивного образования во всех регионах Украины», - говорится в сообщении.
Порошенко озвучила статистику, согласно которой в Украине насчитывается 700 тысяч детей с нарушениями психофизического развития.
«При этом мы имеем весьма неутешительную статистику: только 10% из них учатся в инклюзивных школах, а остальные находятся за пределами социализации и полноценной общественной жизни», - отметила она.
В свою очередь Цзяньчжун подчеркнул, что сегодняшний договор – это не одноразовая акция, а начало большого украинско-китайского сотрудничества в рамках благотворительного проекта «Сияние Шелкового Пути».
Супруга президента поблагодарила председателя Международной торговой палаты Великого Шелкового Пути и выразила надежду, что совместные усилия помогут воспитать среди «особых» детей известных украинских ученых, паралимпийских чемпионов или художников.