Прибыль крупнейшего банка Европы сократилась почти на 50%

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам первых девяти месяцев текущего года сократила доналоговую прибыль на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 10,557 миллиарда долларов, сообщает Прайм.

"Операционная прибыль банковской группы за отчетный период упала в два раза, до 8,701 миллиарда долларов. Чистый процентный доход группы составил 22,945 миллиарда долларов, снизившись на 6,2%. Выручка уменьшилась на 18,8%, до 38,982 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

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По итогам третьего квартала банк зафиксировал падение доналоговой прибыли более чем в семь раз, с 6,097 миллиарда долларов до 843 миллиона. Операционная прибыль за три месяца в годовом выражении сократилась в 24 раза, с 5,408 миллиарда долларов до 225 миллионов. Чистый процентный доход составил 7,185 миллиарда долларов, снизившись на 10,4%. Квартальная выручка сократилась на 36,9%, до 9,512 миллиарда долларов.

В сообщении отмечается, что на показатели повлияла продажа бизнеса в Бразилии, а также реализация программ по сокращению затрат.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах.