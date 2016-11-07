Украинцы в октябре продали валюты на $114 миллионов больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в октябре составила 113,9 миллиона долларов, что в 2,5 раза ниже показателя чистой продажи за предыдущий месяц.

Читайте такжеНБУ с начала года купил валюты на $1,6 миллиарда больше, чем продал - Гонтарева

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в октябре банки продали наличную валюту населению на 65,1 миллиона долларов, купили – на 179 миллионов долларов.

Согласно приведенным данным, чистая продажа наличной валюты населением с начала года, в январе-октябре, составила 2,421 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа валюты населением Украины в сентябре составила 283,4 миллиона долларов, в январе-сентябре - 2,307 миллиарда долларов.