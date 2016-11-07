НБУ просит бюро кредитных историй проверить информацию заемщиков банка "Михайловский"

Национальный банк Украины обратился к "Украинскому бюро кредитных историй" (УБКИ) с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг передачи якобы негативных кредитных истории заемщиков банка "Михайловский" финансовой компанией "Фагор".

Согласно сообщению на сайте НБУ, обращение связано с жалобами граждан в Национальный банк Украины на безосновательную передачу негативных кредитных историй от "ФК" Фагор "в УБКИ.

"В жалобах граждане сообщают, что имели непогашенную кредитную задолженность в банке "Михайловский". После введения временной администрации в банк, заемщики начали получать уведомления от представителей финансовой компании "Фагор" с требованиями срочной оплаты задолженности по кредитным картам банка. Впоследствии представители "ФК" Фагор "сообщили о передаче их негативных кредитных историй в " Украинское бюро кредитных историй", - говорится в сообщении.

В то же время, Фонд гарантирования вкладов физических лиц неоднократно подчеркивал, что отчуждение прав требований по кредитным договорам ОАО "Банк Михайловский" состоялось вопреки нормам Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" по ничтожной сделке, которая, соответственно, не может порождать никаких правовых последствий. О ничтожности сделки уполномоченным лицом Фонда было официально сообщено и самой компании "Фагор".

"Банк Михайловский" на сегодня остается единственным действительным кредитодавцем по заключенным ранее договорам с банком "Михайловский", - подчеркнул НБУ.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Как впоследствии выяснил Фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.