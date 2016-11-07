Порошенко дополнительно задекларировал 1,9 миллиона гривень дохода

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в сообщении о существенных изменениях.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко задекларировал 62,162 млн грн дохода за 2015 год, из которых заработная плата составляет 121 тыс. грн.

Кроме того, президент указал доход от процентов на сумму 12,3 млн грн и инвестиционные доходы на сумму 59,2 млн грн.

Также на счетах в банках у главы государства размещен 540,4 тыс. грн, 26,3 млн долларов США и 14,3 тыс. евро. Также президент хранит в наличке – 900 тыс. грн и 60 тыс. долларов США.

Кроме того, Порошенко задекларировал 3,8 млн долларов и 1,1 млн грн как средства, одолженные третьим лицам. Взносы кредитных союзов и других небанковских финансовых учреждений составляют 8,1 млн грн.

У супруги президента на банковских счетах размещено 71,1 тыс. грн и 8,9 тыс. евро.

Согласно декларации, президент является владельцем 104 компаний в Украине, Испании, Кипре, Британских Виргинских островах, Голландии, Венгрии, Литве, КНР, России, Польше.