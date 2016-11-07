Международные резервы Украины составляют $15,5 миллиарда – НБУ

Международные резервы Украины по итогам октября практически не изменились и составили на 1 ноября 15,514 млрд долл. США.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные регулятора.

По оценкам НБУ, всего за последние 12 месяцев резервы выросли на 20%.

Как говорится в сообщении, в октябре в резервы поступило 274,5 млн долл. США купленной Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке, а также 141,3 млн евро (эквивалент 154,4 млн долл. США) в результате размещения правительством валютных облигаций внутреннего госзайма.

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Однако, как отметил регулятор, рост резервов был нивелирован платежами правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере 365,8 млн долл. США, в том числе 310,1 млн долл. США – на погашение и обслуживание государственных ценных бумаг.

Также сообщается, что по результатам месяца объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в сентябре выросли на 9,9% или на 1,4 млрд долл. - до 15,5 млрд долл.

В конце октября Национальный банк Украины улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец года, повысив показатель их ожидаемого уровня до 17,5 млрд долл. с 17,2 млрд долл., прогнозируемых ранее.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.