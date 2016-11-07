Хакеры украли деньги с 20 тысяч счетов британского Tesco Bank

В результате хакерской атаки с 20 тысяч счетов британского Tesco Bank, который полностью принадлежит местной сети супермаркетов Tesco, пропали средства, сообщает Reuters.

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Глава банка Бенни Хиггинс рассказал, что в минувшие субботу и воскресенье организация зафиксировала подозрительные транзакции, совершавшиеся с 40 тысячами счетов. Примерно с половины из них средства исчезли.

После этого Tesco Bank временно остановил все онлайн-платежи и начал расследование. Оценку потенциального ущерба в банке не уточнили, передает Republic.ru.

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Хиггинс выразил надежду, что пропавшие деньги будут возвращены клиентам банка в ближайшие 24 часа.

Акции Tesco Bank в начале торгов 7 ноября упали более чем на 2% на новостях о хакерской атаке.

Tesco Bank был образован в 1997 году и тогда принадлежал сети супермаркетов только на 50%, оставшейся половиной организации владел The Rоyal Bank of Scotland. Позднее Tesco выкупила его долю и с 2008 года владеет Tesco Bank единолично.