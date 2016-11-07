НБУ с начала года 127 раз предоставлял правоохранителям доступ к банковской информации

Национальный банк Украины в январе-октябре 2016 года 127 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере, сообщается на сайте регулятора.

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В частности, в октябре Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к такой информации 13 раз, в том числе по инициативе Государственной фискальной службы – 2 раза, НАБУ – 2 раза, СБУ – 2 раза, Национальной полиции – 3 раза, Генеральной прокуратуры – 4 раза.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года парламент Украины принял Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.