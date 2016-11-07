2 килограмма сала и 6 трусов на год: Кабмин изменил потребительскую корзину (список товаров)

Соответствующее решение №780 от 11 октября опубликовано на сайте правительства.

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«Правительственным решением увеличены объемы потребления некоторых продуктов питания (крупы, мясо, фрукты), увеличено количество отдельных товарных позиций в наборах непродовольственных товаров (одежда, обувь) и сокращены сроки их использования. Просмотрены также наборы предметов первой необходимости, санитарии и лекарств, жилищно-коммунальных услуг и услуг связи», – указывается в сообщении.

Также постановлением отменены продуктовые наборы, которые были утверждены постановлением правительства в 2000 году.

Согласно указанным спискам продуктов, трудоспособный человек в год потребляет 4 кг макаронных изделий, при этом потребление ржаного хлеба оценивается в 39 кг, а пшеничного – в 62 кг.

По мнению правительства, среднестатистический украинец съедает 2,5 кг риса, 1 кг пшена, 2 кг гречки и 1,1 кг овсянки в год.

Потребление картошки оценено в 95 кг в год, помидоров и огурцов – 25 кг в целом, свежих фруктов и ягод – в 60 кг.

Кроме того, украинец должен потреблять 24 кг сахара в год, 7 литров подсолнечного масла и 2 кг маргарина.

Годовое потребление мяса включает 16 кг говядины, 8 кг свинины, 14 кг мяса птицы, 2 кг сала и 9 кг колбас. При этом свежая и мороженная рыба указывается в расчете 7 кг в год.

Из молочных продуктов трудоспособный украинец должен потреблять 60 л молока, 60 л кефира и ряжанки, 5 кг сливочного масла и 3,5 кг твердого сыра. Потребление яиц оценено в 220 штук в год.

Для мужчин трудоспособного возраста предусмотрены одна зимняя куртка на 3 года и одна демисезонная куртка на 5 лет, а также один костюм на 5 лет. Также указываются 1 брюки на 4 года, 1 джинсы и 1 спортивный костюм – на 3 года. А вот рубашек предусмотрено 6 штук и служить они должны по 4 года.

Также предусматриваются 6 пар трусов со сроком службы полтора года и 10 пар носков на 1 год. Шапка и шарф рассчитаны на 6 лет носки.

Обувь предусмотрена в количестве 2 осенних пары ботинок (срок службы 5 лет), 2 пары туфель (5 лет) и пара спортивной обуви (3 года).

У женщин трудоспособного возраста непродуктовая корзина отличается. 1 зимняя куртка рассчитана на 5 лет, зато предусмотрено пальто, которое должно прослужить 7 лет, а также 2 платья или костюма со сроком службы 7 лет, брюки – 1 пара на 4 года и блузы – 3 штуки со сроком службы 4 года каждая.

Женщинам выделили также 6 пар трусов, однако их срок службы – 1 год, а также 2 бюстгальтера на 1 год. Также предусматривается 6 пар синтетических колготок со сроком службы 1 год. А женщинам, вышедшим на пенсию, в дополнение записаны одни рейтузы со сроком службы 3 года. Шапка и шарф для женщин рассчитаны на 4 года носки.

Из обуви женщинам предлагают 1 пару зимних сапог (на 3 года), пару осенних туфель (на 2 года), пару летних туфель (на 2 года), а также пару спортивной обуви (на 3 года).

В документе записали наличие в семье одного стационарного телефона на 20 лет, мобильные телефоны не упоминаются.

Также в год украинец может приобрести шесть книг и шесть раз сходить на культурно-художественные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн вместо 1600 грн.

Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. По расчетам Министерства социальной политики, в текущем году реальный прожиточный минимум должен составлять около 2800 грн, а в 2017 году – 3200 грн.