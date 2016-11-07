Гривня укрепилась на межбанке до 25,57 за доллар

В понедельник, 7 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,55/25,57 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,30/28,38 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4010 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5707 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 364 сделки на сумму 188,68 млн долл.