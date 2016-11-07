Нацбанк: в октябре гривня укрепилась к доллару на 1,2%

Официальный обменный курс гривни к доллару США по итогам месяца по состоянию на 29 октября укрепился на 1,2%.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины, в октябре на валютном рынке предложение иностранной валюты превышало спрос на нее благодаря улучшению настроений рынка на фоне решения Международного валютного фонда о выделении нашей стране очередного транша кредита, а также благодаря стабилизации мировых цен на сырьевые товары.

Как сообщал УНИАН, официальный обменный курс гривни к доллару США в сентябре снизился на 1%, в январе-сентябре – на 7,9%.

Сегодня, 7 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,55/25,57 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.