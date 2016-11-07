Из врача-пенсионерки в атомного бизнесмена: 100 миллионов на тендерах ЧАЭС отписали на родственников директора - СМИ

Как сообщает программа "Наши деньги", в 2015 нацполиция начала проверку фирм, которые выиграли на тендерах ЧАЭС и должны были заниматься демонтажем и дезактивацией оборудования машинных залов энергоблоков.

По версии следствия, три компании выбраны на тендерах в 2012-2015 годах - ООО «Промметбуд», ООО «Метресурс» и ООО «Металл-сервис плюс» - должны демонтировать оборудование первого энергоблока ЧАЭС. Стоимость работ - 100 миллионов гривень. Компании должны были демонтировать оборудование и очистить металл от радиации - отключить - после чего вернуть его станции или, если деактивировать не удалось - похоронить, закопав на территории зоны отчуждения.

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В ходе проверки инспекторы установили, что из 12 тыс. тонн демонтированного оборудования на Чернобыльскую электростанцию возвращено только 5 тыс. тонн. Другие 7 тыс. тонн, по версии ЧАЭС, захоронили, поскольку это оборудование не удалось дезактивировать. По версии полиции - перепродали посредникам и вывезли с территории ЧАЭС.

В двух из трех фирм-победителей - работал сын директора ЧАЭС - Филипп Грамоткин. Также все три фирмы связаны между собой общим менеджментом, а по адресу одного из них - частный дом пенсионерки.

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"Вот сейчас вообще не смешно будет. Видите бабушку? Это Нина Степановна. Нина Степановна живет в селе. На заборе Нины Степановны висит табличка "Металл сервис плюс". Но как мы все понимаем, за забором кроме бабушки - ни металла, ни сервиса", - пишет журналист Денис Бигус.

"Кроме 100 миллионов сыну, на ЧАЭС также прошли тендеры на: 80 миллионов за еду - друзьям директора. Тройка миллионов тестю директора - фильтрами", - добавил журналист.