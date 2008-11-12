Задолженность по выплате зарплат снизилась на 148 млн. – почти до 700 млн. грн.

Задолженность по выплате зарплат в Украине к 4 ноября по сравнению с октябрем сократилась на 148 млн. и составляла 701 млн. грн. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА журналистам сегодня.

«Практически эта сумма равна сумме, которая была в начале года», - подчеркнула она.

Министр отметила, что сокращение долга по зарплате произошло в результате того, что был произведен расчет с работниками угольных предприятий за поставленную шахтами продукцию.

Л.ДЕНИСОВА сообщила, что в октябре было отмечено повышение задолженности по выплате текущих зарплат. Вместе с этим министр подчеркнула, что на сегодняшний день остается проблема с предприятиями-банкротами.

«45% из этих 701 млн. – это долги предприятий-банкротов. Их на сегодняшний день более 6 тысяч в стране. И здесь, наверное, нужно, чтобы на проблему обратили внимание арбитражные управляющие этих предприятий.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО призвал правительство срочно решить проблемы задолженности по заработной плате.

По словам В.ЮЩЕНКО, только в сентябре 2008 года задолженность увеличилась на 22% и достигла 850 млн. грн., превысив уровень начала 2007 года.