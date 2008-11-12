American Express преобразуется в банковский холдинг

Федеральная резервная система (ФРС) США удовлетворила заявку компании American Express, которая является мировым лидером на рынке кредитных пластиковых карт, о преобразовании в банковский холдинг, передает Associated Press.

Решение, которое ФРС объясняет чрезвычайными обстоятельствами, связанными с мировым финансовым кризисом, позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты.

В конце октября компания заявляла о намерении сократить 10% персонала (порядка 7 тыс. рабочих мест) в связи кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на рынок пластиковых карт. Главной мишенью сокращений станет менеджмент различных подразделений American Express во всем мире, что позволит в 2009 г. сократить стоимость затрат компании на 1,9 млрд. долл.

Компания также приняла решение заморозить заработные платы руководства всех уровней и наложить запрет на открытие новых позиций в 2009 году.

American Express основана в 1850 году. В настоящее время компания занимает лидирующие позиции в мире на рынке финансовых услуг (страхование, банковские услуги, финансовое планирование и др.), кредитных карт, дорожных чеков и туристических услуг. Опираясь на хорошо развитую инфраструктуру и высокое доверие потребителей к бренду, American Express ставит целью широкое развитие платежной системы на рынках мира. Стратегия развития American Express предусматривает активное сотрудничество с банками по использованию возможностей платежной системы и выпуску кредитных продуктов American Express на местных рынках. В настоящее время American Express реализует проекты по выпуску своих карт с национальными партнерами более чем в 100 странах мира.

Чистая прибыль American Express в третьем квартале 2008 г. снизилась на 24% - до 815 млн. долл. по сравнению с 1,067 млрд. долл., полученными за аналогичный период годом ранее. При этом выручка выросла на 3% и составила 7,164 млрд. долл. в сравнении с 6,956 млрд. долл. в третьем квартале 2007 года.