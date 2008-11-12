Мировые цены на нефть держатся около 59 долл. из-за ослабления спроса

Цены на нефть незначительно снизились на торгах в Азии в среду после падения на 5% накануне, поскольку ослабление спроса на энергоносители в условиях замедления экономики отодвигает на второй план известия о новых сокращениях поставок, сообщает Рейтер.

Сообщение источника в Организации стран-экспортеров нефти о том, что картель может сократить добычу еще на один миллион баррелей в сутки по итогам заседания в Алжире, которое должно состояться в следующем месяце, не сломило нисходящую тенденцию на рынке "черного золота", подешевевшего примерно на 60% по сравнению с июльскими рекордными пиками.

К 8.42 МСК декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на шесть центов до 59,27 долл. Накануне они подешевели на 3,08 долл. до 59,33 долл. за баррель, что стало минимальным уровнем закрытия за 20 месяцев.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизились также на шесть центов до 55,65 долл.

"Повсюду "медвежьи" новости. Я думаю, что Международное энергетическое агентство вновь пересмотрит в сторону снижения прогнозы спроса на энергоносители. В ближайшие несколько дней мы можем увидеть цены (на нефть) на уровне 55 долл.", - говорит Тобиас Мерат, аналитик Credit Suisse.