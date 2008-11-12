Добыча газа в Украине в январе-октябре увеличилась на 1,3%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-октябре т.г. увеличили добычу природного газа на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 16,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре добыча нефти в Украине сократилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 2,585 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в январе-октябре увеличилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 904 тыс. тонн, нефтяного попутного газа – сократилась на 7,8% – до 725 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2007 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 0,3% по сравнению с 2006 годом – до 19,5 млрд. куб. м. Добыча нефти в Украине в 2007 году увеличилась на 0,3% по сравнению с 2006 годом – до 3,265 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2007 году сократилась на 4,3% по сравнению с 2006 годом – до 1,077 млн. тонн, нефтяного попутного газа – на 1,1% – до 946 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».