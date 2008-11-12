Отечественные автопроизводители требуют от правительства помощи в 1,5 млрд. грн.

Отечественные автопроизводители выставили властям 10 требований для предотвращения массовой остановки производства, главным среди которых является выделение беспрецедентной финансовой помощи предприятиям отрасли — около 1,5 млрд. грн.

Об этом собственники и топ-менеджеры крупнейших украинских автозаводов заявили вчера на экстренном совещании правительства, пишет газета «Дело».

Плюс к этому производители требуют обложить импортные авто 25%-ной пошлиной и кардинально реформировать существующую систему автокредитования. В частности, государству предлагается обеспечить низкопроцентные кредиты для рядовых потребителей, но только тех, которые покупают отечественные автомобили.

Необходимость таких преференций вызвана тем, что доля машин украинского производства в общем объеме продаж в 2008 году упала с 42 до 28%. Кроме того, предприятия требуют снижения ставки по кредитам на покупку комплектующих для производства.

Также автопроизводители настаивают на возобновлении действия Ашхабадского соглашения между государствами СНГ, в рамках которого товары по договорам производственной кооперации могли пересекать границы СНГ без пошлин. Но этот пункт представители правительства, как сообщает издание, сразу отбросили.

Свои требования собственники и топ-менджеры украинских заводов уже озвучили перед Президентом. Теперь, по информации газеты, представители правительства, Секретариата Президента и производители начали разработку специального антикризисного законопроекта для отрасли.

Против таких антикризисных мер выступили импортеры машин, выразив возмущение тем, что первым пунктом требований собственников заводов значится повышение пошлины на ввоз импортных авто до 25%. Такая инициатива уже не раз снималась с повестки дня парламента по причине того, что она противоречит договоренностям со Всемирной торговой организацией, куда Украина вступила в мае этого года.

Но в этот раз импортеры увидели реальную угрозу своему бизнесу. По их мнению, шантажируя правительство кризисом и массовыми увольнениями работников заводов, отечественные автопроизводители могут в конце концов добиться своего.

В свою очередь, глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег НАЗАРЕНКО прогнозирует, что с повышением пошлин цены на импортные автомобили вырастут на 18%.