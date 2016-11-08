ЕС предложил Украине помощь в разработке законов о конфискации незаконно приобретенных активов

Евросоюз предложил Украине экспертную помощь в разработке и внедрении законов о конфискации незаконно приобретенных активов.

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Такое предложение высказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

«Отдельным пунктом диалога стала разработка и принятие в Украине законодательства, которое даст возможность возвращать государству незаконно полученные активы. В частности, господин посол предложил провести отдельную встречу с экспертами ЕС и в деталях обсудить данный вопрос», - написал Петренко.

Как сообщил УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее отмечал, что затягивание Верховной Радой процесса принятия законопроекта о спецконфискации, необходимого для возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда и исчезнут.

В середине сентября Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывает на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. в июне 2014 года. Бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако эти средства не возвращены до сих пор.