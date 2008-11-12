Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за 9 месяцев выросло в 2,7 раза – до 10,3 млрд. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в январе-сентябре 2008 года составило 10 млрд. 284,1 млн. долл. против 3 млрд. 742,1 млн. долл. в январе-сентябре 2007 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 14 млрд. 283,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3 млрд. 999 млн. долл. против соответственно 6 млрд. 664,4 млн. долл. отрицательного сальдо и 2 млрд. 921,8 млн. долл. положительного в январе-сентябре 2007 года.

Импорт товаров и услуг в Украину за январь-сентябрь 2008 года против аналогичного периода 2007 года увеличился до 72 млрд. 690,2 млн. долл. (за 9 мес. 2007 года - 45 млрд. 794,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 67 млрд. 845,4 млн. долл. (за 9 мес. 2007 г. - 42 млрд. 355,5 млн. долл.), импорт услуг - 4 млрд. 844,8 млн. долл. (за 9 мес 2007 года – 3 млрд. 439,1 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг составил 62 млрд. 406,1 млн. долл. (за 9 мес. 2007 года - 42 млрд. 052 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 53 млн. 562,3 млн. долл. (35 млрд. 691,1 млн. долл.), экспорт услуг - 8 млрд. 843,8 млн. долл. (6 млрд. 360,9 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2007 году составило 7 млрд. 310,9 млн. долл. против 2 млрд. 884,5 млн. долл. в 2006 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 11 млрд. 421,8 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 4 млрд. 110,9 млн. против соответственно 6 млрд. 670,6 млн. долларов и 5 млрд. 786,1 долларов в 2006 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в минувшем году увеличился до 65 млрд. 548,2 млн. долл. (в 2006 году - 48 млрд. 758 млн. долл.), причем импорт товаров составил 60 млрд. 669,9 млн. долл. (в 2006 г. - 45 млрд. 38,6 млн. долл.), импорт услуг - 4 млрд. 878,3 млн. долл.

Экспорт товаров и услуг составил 58 млрд. 237,3 млн. долл. (в 2006 году - 45 млрд. 873,5 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 49 млн. 248,1 млн. долл. (38 млрд. 368 млн. долл.), экспорт услуг - 8 млрд. 989,2 млн. долл. (7 млрд. 505,5 млн. долл.).