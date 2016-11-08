НБУ напомнил о запрете выпуска электронных денег небанковскими учреждениями

Национальный банк Украины напомнил о запрете выпуска электронных денег небанковскими учреждениями.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка

"Пресс-служба НБУ отмечает, что согласно украинскому законодательству выпуск электронных денег в Украине может осуществлять исключительно банк. При этом банк, который намерен осуществлять выпуск электронных денег, обязан до начала их выпуска согласовать с Национальным банком правила использования электронных денег в порядке, установленном нормативным правовым актом Национального банка", - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что в связи с получением запросов от юридических и физических лиц о деятельности отдельных платежных систем и систем расчетов, своим письмом напомнил банкам и участникам платежного рынка, что правила использования электронных денег торговых марок "Webmoney", "Яндекс. деньги", "QIWI Wallet", "Wallet one"/"Единый кошелек" не согласовывались Национальным банком Украины, и предоставление услуг с использованием этих торговых марок пользователям запрещено.

"С перечнем внутригосударственных и международных платежных систем, которые имеют право осуществлять деятельность в Украине, а также с перечнем банков, имеющих право осуществлять выпуск электронных денег, можно ознакомиться на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины в разделе "Платежные системы и расчеты", - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2016 года пользователи оплатили электронными деньгами товары, работы и услуги на общую сумму 1,8 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Справка УНИАН. Электронные деньги — это единицы стоимости, которые выпускаются банком и предоставляются в собственность пользователю. Они принимаются как средство платежей другими лицами в виде денежных обязательств банка. Виртуальная предоплаченная карта международных платежных систем Visa/MasterCard не имеет физического носителя, поскольку предназначена исключительно для оплаты за товары и услуги, для перевода электронных денег другим пользователям — физическим лицам, в том числе на карты международной платежной системы Visa и/или MasterCard.

Электронные деньги выражаются исключительно в гривне, сумма электронных денег, доступ к которым предоставляет виртуальная предоплаченная карта, не может превышать 14 тыс. грн.