МВФ одобрил выделение финпомощи Молдове

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов, сообщает Росбалт.

"Совет директоров МВФ одобрил трехлетние соглашения в рамках расширенного финансирования (EFF) и расширенного кредитного механизма (ECF) с Молдовой для поддержки экономических и финансовых реформ на сумму, эквивалентную 178,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении МВФ.

Фонд отмечает, что первый транш, эквивалентный 35,9 миллиона долларов, будет направлен молдавским властям сразу после подписания договоренности.

Читайте такжеЕвропейская счетная палата раскритиковала использование Молдовой финпомощи - СМИ

"Оставшаяся сумма будет выделяться поэтапно в течение срока действия программы, с учетом пяти полугодовых обзоров программ", - добавляет МВФ.

Ранее правительство для заключения соглашения с МВФ взяло на себя ответственность за пакет из семи законов. В числе одобренных проектов - закон о восстановлении банков, поправки к законам о Нацбанке и финансовых учреждениях, закон о Центральном депозитарии ценных бумаг, закон об эмиссии ценных бумаг в счет гарантий, предоставленных Нацбанку Молдовы правительством в 2014 и 2015 годах по кредитам, выданным ряду молдавских банков, поправки к законам о госбюджете, о бюджете государственного социального страхования и о фондах медицинского страхования.