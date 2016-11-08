МВФ одобрил выделение финпомощи Молдове
Первый транш, эквивалентный 35,9 миллиона долларов, будет направлен молдавским властям сразу после подписания договоренности.
Совет директоров Международного валютного фонда утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов, сообщает Росбалт.
"Совет директоров МВФ одобрил трехлетние соглашения в рамках расширенного финансирования (EFF) и расширенного кредитного механизма (ECF) с Молдовой для поддержки экономических и финансовых реформ на сумму, эквивалентную 178,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении МВФ.
Фонд отмечает, что первый транш, эквивалентный 35,9 миллиона долларов, будет направлен молдавским властям сразу после подписания договоренности.
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"Оставшаяся сумма будет выделяться поэтапно в течение срока действия программы, с учетом пяти полугодовых обзоров программ", - добавляет МВФ.
Ранее правительство для заключения соглашения с МВФ взяло на себя ответственность за пакет из семи законов. В числе одобренных проектов - закон о восстановлении банков, поправки к законам о Нацбанке и финансовых учреждениях, закон о Центральном депозитарии ценных бумаг, закон об эмиссии ценных бумаг в счет гарантий, предоставленных Нацбанку Молдовы правительством в 2014 и 2015 годах по кредитам, выданным ряду молдавских банков, поправки к законам о госбюджете, о бюджете государственного социального страхования и о фондах медицинского страхования.