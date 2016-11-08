Мельничук не исправил триллион в декларации: теперь ему грозит дело о неуплате налогов

Об этом свидетельствует его е-декларация в едином государственном реестре.

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В разделе о денежных активах так и значится 1 000 000 000 000 гривень наличных средств, что равняется более 39 миллиардам долларов.

Как известно, первый этап подачи е-деклараций завершился 30 октября. В основной декларации о доходах и наличии имущества за 2015 год Мельничука, поданной 29 октября, также был указан триллион гривень "налички".

В депутатской группе "Воле народа", куда Мельничук перешел из Радикальной партии, заявили, что его триллион гривень - это "неудачная шутка".

Позже нардеп объяснил такие данные желанием "привлечь внимание общественности к коррупции".

Внести изменения в декларацию можно было до 6 ноября. Но в обновленной декларации Сергея Мельничука триллион остался.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что если народный депутат Сергей Мельничук не внесет изменения в свою декларацию о наличии триллиона гривень, ГПУ откроет уголовное производство о неуплате налогов в особо крупных размерах.