Киевский метрополитен не пускает комиссию для проверки обоснованности повышения тарифов

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что Киевский метрополитен не допускает на свое предприятие представителей рабочей группы по изучению обоснованности повышения тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Нас боятся пускать. Есть проблемы, я только что от первого вице-премьера, мы обратились в прокуратуру и в милицию с просьбой обеспечить возможность работы, изучить документы и понять, что реально происходит в экономике этого предприятия», - сказал И.ВИНСКИЙ.

В то же время министр подчеркнул, что регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте является прерогативой местных властей. «Правительственная комиссия изучит, насколько рост тарифов соответствует экономике этого предприятия, а вынудить уменьшить тарифы – это уже вопрос Антимонопольного комитета и правоохранительных органов, а не Кабинета Министров», - пояснил он.

Как сообщалось, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

5 ноября прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.