Министерства сокращают расходы на содержание аппаратов

Министерство финансов и Министерство иностранных дел сокращают расходы на содержание своих аппаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК и министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.

«Мы сократили штат на 9%, сократили количество мобильных и стационарных телефонов, снизили размер премий сотрудникам, ограничили пробег автомобилей, практически запретили командировки – только с моего согласия сотрудники едут в командировки за пределы Украины, и внутри страны», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

По его мнению, такие меры являются правильной реакцией на ситуацию в стране. «Мы должны сейчас экономить каждую копейку», - подчеркнул министр финансов.

В.ОГРЫЗКО подтвердил, что и МИД сокращает свои расходы. «В следующем году наши общие расходы сократятся на 20%. И у нас есть соответствующий план действий по сокращению расходов на содержание аппарата», - сказал он.

Правительство Украины в октябре 2008 года приняло решение о сокращении на 20% административных расходов в условиях мирового финансового кризиса.