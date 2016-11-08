Рост цен в Украине ускорился до 12,4%

Инфляция (рост потребительских цен) в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8% с 1,8%, зафиксированных в сентябре к августу, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно приведенным данным, в годовом выражении, к октябрю 2015 года, инфляция в октябре 2016 года ускорилась до 12,4% с 7,9%, зафиксированных месяцем ранее, перешагнув целевой показатель Национального банка Украины на конец текущего года в 12%.

В сообщении Госстата отмечается, что с начала года, в январе-октябре, потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.

По информации службы, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали яйца – на 50,9%, горячая вода и отопление – на 42,7%.

В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 80,8%, электроэнергия – на 60%.

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Госстат отмечает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.

В годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%

Национальный банк Украины прогнозировал замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.