Компенсация за нагрузку: чиновникам, оформляющим субсидии, обещают 50% надбавки к зарплате

Кабинет министров Украины завтра рассмотрит вопрос введения надбавок к зарплатам работников органов социальной защиты, занимающихся оформлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на селекторном совещании в Киеве.

«Надеюсь, мы завтра на заседании правительства примем решение о надбавках работникам соцзащиты, которые выполняют важную миссию по оформлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг населением», - сказал он.

Позднее премьер-министр Владимир Гройсман, присутствовавший на селекторном совещании, отметил, что надбавка составит 50% оклада.

«Мы приняли решение, что завтра на правительство будет вынесен вопрос о 50% премии работникам социальной защиты, чтобы компенсировать им нагрузку в работе», - сообщил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, около 6,4 млн украинских семей получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.