В России предложили запретить денежные переводы в Украину

Депутат от "Единой России" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который позволяет запретить денежные переводы с территории России на территорию Украины, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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Документ устанавливает запрет на осуществление трансграничных переводов без открытия банковского счета вне рамок платежных систем, с целью обеспечения прав и законных интересов участников данных правоотношений на территории РФ, сообщает РИА Новости.

В случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг, оказываемых российскими операторами, законопроект запрещает осуществлять денежные переводы, в том числе электронные, из России в такое государство с использованием иностранных платежных систем. В случае нарушения данного ограничения Банк России сможет взыскать штраф с осуществившего такой перевод лица в размере произведенного платежа.

Как сообщал УНИАН, НБУ 19 октября обязал банки и небанковские учреждения прекратить предоставление услуг международных платежных систем, созданных резидентами Российской Федерации.

Украинские банки должны прекратить сотрудничество с платежными системами РФ "Золотая Корона", "Колибри", "Международные денежные переводы Лидер", "Юнистрим", Anelik и Blizko.

Соответствующее решение принято на основании указа президента Украины от 17 октября, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".