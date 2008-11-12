Министерства сокращают расходы на содержание своих аппаратов

Министерства, в частности Министерство финансов и Министерство иностранных дел, сокращают расходы на содержание своих аппаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК и министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.

«Мы сократили штат на 9%, сократили количество мобильных и стационарных телефонов, уменьшили размер премий сотрудникам, ограничили пробег автомобилей, практически запретили командировки – только с моего согласия сотрудники едут в командировки и за пределы Украины, и внутри страны», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

По его мнению, такие меры являются правильной реакцией на ситуацию в стране. «Мы должны сейчас экономить каждую копейку», - подчеркнул министр финансов.

В свою очередь В.ОГРЫЗКО также подтвердил, что МИД сокращает свои расходы. «В следующем году наши общие расходы сократятся на 20%. И у нас есть соответствующий план действий по сокращению расходов на содержание аппарата», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабмину сократить бюджетные расходы на содержание государственного аппарата властей на центральном и местном уровнях минимум на 20%.

Кабинет министров 22 октября принял постановление, которым поручил министерствам и ведомствам прекратить закупки автотранспорта, мебели, мобильных телефонов, ноутбуков и бытовой техники, ремонт и реконструкцию помещений за счет средств общего фонда государственного бюджета с 1 ноября. Правительство также поручило обеспечить сокращение на 10% расходов на транспортные услуги, связь, заграничные командировки, представительские расходы.