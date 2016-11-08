Столичная прокурор в 25 лет задекларировала четыре квартиры и два авто - СМИ

Прокурор Оболонской прокуратуры задекларировала четыре квартиры и два дорогих автомобиля. Об этом активисты из "Центра противодействия коррупции" сообщили на странице в Facebook.

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Дочь бывшего главы нескольких областных налоговых в свои 25 лет владеет 4 квартирами: двумя в Киеве (обе площадью 130 квадратных метров), в Ривне (220 квадратных метров) и Луганске.

Отмечается также, что в прошлом году она приобрела Volkswagen Tiguan 2013 года за "смешные" 150 тысяч гривень.

"Сейчас такое авто оценивают от 500 тысяч грн. Добавьте к этому Porsche Cayenne 2011 года, регулярный отдых на Доминикане и в Египте и получите портрет "идеального" прокурора", - говорится в сообщении.

Активисты добавили, что отец Бобити - Игорь Скорик, почти 20 лет отработал в системе налоговых органов.

Как пишет ТСН, стоимость квартир на момент приобретения составляла 3 млн 159 тысяч гривень и 1 млн 195 тысяч гривень.

Она получила 75 тысяч грн зарплаты и 650 тысяч гривень как доход от недвижимого имущества.