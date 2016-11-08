Фонд гарантирования продлил на два года ликвидацию банков Фирташа и сына Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию «Всеукраинского банка развития» на два года – до 24 декабря 2019 года, «Надра Банка» – на два года, до 3 июня 2020 года, сообщается на сайте фонда.

Читайте такжеФонд гарантирования продлил ликвидацию пяти банков

Согласно сообщению, на соответствующий период продлены полномочия ликвидатора «Всеукраинского банка развития» Сергея Михно и ликвидатора "Надра Банка" Ирины Стрюковой.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 21 декабря 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития».

Национальный банк 27 ноября 2014 года признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

В свою очередь, владеющая банком группа компаний «МАКО», принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, и группа намерена обжаловать решение НБУ в суде.

Национальный банк Украины 4 июня 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Надра Банка» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С 6 февраля 2014 года в банке работала временная администрация фонда на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

«Надра Банк» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.