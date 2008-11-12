«Укрзализныця» завершила международный аудит. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Завершился международный аудит «Укрзализныци», который показал, что бухгалтерия «Укрзализныци» работает в корректном европейском варианте», - сказал министр, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что во время аудита были «некоторые шероховатости». «Сейчас мы их поправили и, думаю, что через месяц вообще не будет шероховатостей в ведении бухгалтерского учета», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он сообщил, что капитализация «Укрзализныци» оценена в более чем 62 млрд. грн. – это основные средства.

По словам И.ВИНСКОГО, проведенный аудит подтвердил, что «Укрзализныця» является предприятием с устойчивой прибыльной базой.

Как сообщал УНИАН, аудит проводила Deloitte & Touche USC. Работа по аудиту началась летом 2007 года, проверялась финансовая отчетность "Укрзализныци" за 2006 год. Начиная с апреля 2008 года группы аудиторов по 5 недель работали с первичными документами непосредственно на каждой железной дороге.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» является монополистом в сфере железнодорожных перевозок Украины и объединяет шесть железных дорог страны.