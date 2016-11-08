К 2019 году более 20 миллионов россиян окажутся за чертой бедности

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что около 20,5 миллиона россиян в 2019 году будут пребывать за чертой бедности, сообщает Росбалт.

"Таким образом, прогнозируется, что в 2019 году примерно 20,5 миллиона человек будут получать доход ниже величины прожиточного минимума (фактически, находиться за чертой бедности), что на 1,4 миллиона человек больше, чем в 2015 году", - сказала Голикова в ходе слушаний в Совете федерации.

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Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на ближайшие три года, внесенному в Госдуму, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума к общей численности населения увеличится в 2016 году по сравнению с 2015 годом и составит 13,9%, в 2017 году - 13,9%, в 2018 году вновь возрастет и составит 14,1%, а в 2019 году сократится до 13,9%.

Ранее глава Минтруда предложил снизить прожиточный минимум на 0,68%, а также уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Однако после он заявил, что такое решение необходимо согласовать с профсоюзами.