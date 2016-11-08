Запрет экспорта древесины является еще одним барьером для иностранных инвестиций в Украину, - австрийский эксперт Суттер

Об этом в интервью изданию «LB.ua» заявил Микаель Суттер, австрийский эксперт в области реформ леса в Центральной и Восточной Европе.

«Такой запрет идет вопреки подписанному Соглашению Украины с Евросоюзом о зоне свободной торговли, в котором одним из пунктов указано беспрепятственное перемещение товаров и услуг. Запрет экспорта также является еще одним барьером, дополнительным риском, который не имеет никакого смысла, потому что он может защитить промышленность на некоторое время, но не повысит уровень конкурентоспособности на международном уровне», - заявил Микаель Суттер.

По словам эксперта, многие европейские бизнесмены сегодня рассматривают Украину как площадку для инвестирования, однако не делают этого из-за плохой репутации украинского бизнес-среды.

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«Украина имеет огромный потенциал, и многие инвесторы хотели бы инвестировать в производство пиломатериалов. Я знаю много компаний, которые готовы хоть сейчас к сотрудничеству, но на данный момент риски слишком высоки. Украина имеет плохую репутацию в деятельности бизнес-среды, и это сдерживает инвестиции. Если существует мораторий на экспорт древесины - это развитие в другом направлении. Ну кто будет инвестировать в Украину, когда существует запрет на экспорт древесины? Какой смысл в таких инвестициях?» - спрашивает Майкл Суттер.

Как сообщалось, с 1 ноября 2015 начал действовать мораторий на вывоз из Украины древесных пород, кроме сосны. Древесные породы сосны попадут под запрет экспорта с 1 января 2017 года. Закон, который наложил 10-летний запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде, Верховная Рада приняла в апреля 2015 года.