Президент ввел в действие решение СНБО о борьбе с контрабандой

Президент Виктор ЮЩЕНКО сегодня своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 31 октября 2008 года «О борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, координации деятельности в этой сфере».

Документ обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства.

Контроль за выполнением указа возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО дал ряд поручений правительству, правоохранительным органам, Гостаможслужбы, Нацбанку и сформулировал предложения Верховному Суду Украины, касающиеся мер по усилению борьбы с контрабандой.