Президент ввел в действие решение СНБО о борьбе с контрабандой
12:55, 12 ноября 2008Финансы
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Контроль возложен на секретаря СНБО
Президент Виктор ЮЩЕНКО сегодня своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 31 октября 2008 года «О борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, координации деятельности в этой сфере».
Документ обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства.
Контроль за выполнением указа возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
СНБО дал ряд поручений правительству, правоохранительным органам, Гостаможслужбы, Нацбанку и сформулировал предложения Верховному Суду Украины, касающиеся мер по усилению борьбы с контрабандой.
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